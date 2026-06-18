IPL ୨୦୨୭: BCCIର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍, ବଦଳିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ,ଏଥିପାଇଁ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

IPL 2027 ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ BCCIର ବିଚାର

By Jyotirmayee Das

IPL 2027: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI), ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର ୨୦ତମ ସିଜନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ରେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।

ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୧୫ରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ।

କ’ଣ କହିଲେ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ HDFC…

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

ବିସିସିସଆଇ ସମ୍ପାଦକ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ (୨୦୨୬) ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୩୧ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ବିଶେଷ କରି ମେ ୧୫ ପରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକ କାହାରି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।”

୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି IPL?

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରାୟ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବି କୁରୁଭିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଖେଳିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ତେଣୁ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍‌କୁ ମେ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ।

ବଢ଼ିବନି ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା

କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ମାତ୍ର ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ସମୁଦାୟ ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି । ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୪ରୁ ବଢ଼ାଇ ୯୪ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

TMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ HDFC…

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

‘ପୁଷ୍ପା’ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି…

1 of 26,301