IPL ୨୦୨୭: BCCIର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍, ବଦଳିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ,ଏଥିପାଇଁ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
IPL 2027 ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ BCCIର ବିଚାର
IPL 2027: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI), ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର ୨୦ତମ ସିଜନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ରେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୧୫ରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ।
କ’ଣ କହିଲେ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ
ବିସିସିସଆଇ ସମ୍ପାଦକ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ (୨୦୨୬) ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୩୧ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ବିଶେଷ କରି ମେ ୧୫ ପରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକ କାହାରି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।”
୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି IPL?
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବି କୁରୁଭିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଖେଳିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ତେଣୁ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍କୁ ମେ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ।
ବଢ଼ିବନି ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ମାତ୍ର ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି । ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୪ରୁ ବଢ଼ାଇ ୯୪ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।