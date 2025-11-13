IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ ରହିଛି ପର୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ, ପ୍ରତି ଟିମର ଟପ୍ 3 ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ IPL 2026 ନିଲାମ । ଏହା ସହ କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ ରହିଛି ପର୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଟିମର ଟପ୍ 3 ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲେୟାର୍ସ କିଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ IPL ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ, ଯାହା ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ସହ ଜଣାପଡିବ ଯେ IPL ନିଲାମରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲାଗିବ ।

ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ IPL ନିଲାମ କେତେ ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଟିମଙ୍କ ପର୍ସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବା।

IPL 2026 ନିଲାମ କେଉଁଠାରେ ହେବ?

IPL ନିଲାମ ପାଇଁ ଭାରତ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ଋତୁ ହେତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। IPL ନିଲାମ UAEରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସମସ୍ତ 10 IPL ଦଳ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି?

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS) – 35 ଲକ୍ଷ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) – 10 ଲକ୍ଷ

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) – 15 ଲକ୍ଷ

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) – 20 ଲକ୍ଷ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) – 5 ଲକ୍ଷ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) – 10 ଲକ୍ଷ

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) – 5 ଲକ୍ଷ

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) – 20 ଲକ୍ଷ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) – 30 ଲକ୍ଷ

ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) – 75 ଲକ୍ଷ

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଖରେ ବାକି ଥିବା ପର୍ସ ପରିମାଣ। IPL ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, କେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 5 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସ 5 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ସମସ୍ତ ୧୦ଟି IPL ଦଳରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର – ୨୬.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ୍ସ

ରିଷଭ ପନ୍ତ – ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା

ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ – ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରବି ବିଷ୍ନୋଇ/ମୟଙ୍କ ଯାଦବ – ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକ)

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ

ରସିଦ ଖାନ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ – ୧୫.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ – ୧୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ – ୧୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

କେଏଲ ରାହୁଲ – ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ – ୧୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ

ରିତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମତିଶା ପଥିରଣା – ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – ୧୬.୩୫ ​​କୋଟି ଟଙ୍କା

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା – ୧୬.୩୫ ​​କୋଟି ଟଙ୍କା

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

ଭେଙ୍କଟେସ୍ ଆୟର – ୨୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ – ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ, ସୁନୀଲ ନରେନ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ – ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକ)

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ

ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ – ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା

ପେଟ୍ କମିନ୍ସ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା – ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକ)

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ – ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍, ରିୟାନ୍ ପରାଗ – ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର

ବିରାଟ କୋହଲି – ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ – ୧୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ – ୧୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

IPL 2026 ନିଲାମ କେବେ ହେବ?

IPL ର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏକ ମିନି ନିଲାମ ହେବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। IPL 2026 ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 15, 2025 ରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

