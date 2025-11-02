ଭାରତରେ ହେବନି IPL ୨୦୨୬ର ନିଲାମ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବାହାରେ IPL ୨୦୨୬ର ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିସିସିଆଇ ଭାରତ ବାହାରେ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ଯଦିଓ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସହର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁରାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଆବୁଧାବି ସ୍ଥାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓମାନ ଏବଂ କାତାର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭାରତ ବାହାରେ IPL ନିଲାମ ହେବାର କାରଣ:
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଭାରତରେ ନିଲାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଏବେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡୁଛି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର) ଦେଶରେ ପର୍ବ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି।
IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ କେବେ ହେବ:
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ ୧୯ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ସମ୍ଭବତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିସିସିଆଇକୁ ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ଏସିଆ କପ୍ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।