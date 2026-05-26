IPL ବେଟିଂ ବେଳେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ, ୮ ଗିରଫ, ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ବେଟିଂ ଚଳାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟକୁ ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।
ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଏବଂ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୩.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ (freeze) କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୨ଟି ଲାପଟପ୍, ୪୧ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୨ଟି କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।
ଏହି ବେଟିଂ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବେଟିଂ ରାକେଟକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।