MI vs KKR: ଆଜିର ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ କାହାର ଦବଦବା ଅଧିକ? କିଏ ଜିତିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ

ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ IPL ର 19 ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। IPL ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ KKR ଦଳ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ MI ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ରେ ହେବ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କେକେଆର ପାଇଁ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ, କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ହେବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ବେଳେ ରାହାଣେ କେକେଆରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍‌କୁ ବୋଲରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ପ୍ରାୟତଃ ବୋଲରମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍କୋର ପିଛା କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଉଭୟ ଦଳରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

KKR ର ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲିଂ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଏକାଦଶ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା: ରୋହିତ ଶର୍ମା, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶେରଫେନ୍ ରାଉଟରଫୋର୍ଡ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ / କର୍ବିନ ବୋଶ, ନମନ୍ଦିର, ଦୀପକ ଚହର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା , ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳୁଥିବା ଏକାଦଶ- ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରାମଣଦୀପ ସିଂ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ଅଙ୍କୁଲ ରୟ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା ଏବଂ ଉମ୍ରାନ ମଲିକ।

 

