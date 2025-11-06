ଚେନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗ୍ସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, IPL ୨୦୨୬ ଖେଳିବେନି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି !

ଚେନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗ୍ସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ (IPL 2025) ଶେଷ ହେଉ ହେଉ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଷ୍ଟାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି IPLର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଲାଣି । ଯେତେବେଳେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ CSK ମାଲିକ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ପରବର୍ତ୍ତୀ IPL ୨୦୨୬ରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସିଏସକେ ମାଲିକ କ’ଣ କହିଲେ: IPL ୨୦୨୫ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଏବଂ CSK ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ନଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏହି ସିଜିନରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯାହା ଧୋନିଙ୍କ IPL ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, CSK ମାଲିକ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, MS ଧୋନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଖେଳିବେ।

ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ: ପ୍ରୋଭୋକ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଜଣେ CSK ସିଇଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଧୋନି ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଛନ୍ତି, “ଧୋନି ଅବସର ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି।” ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, CSK ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିବୁ କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହୁଁ।”

ଖରାପ ଥିଲା IPL ୨୦୨୫: IPL ୨୦୨୫ରେ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏମଏସ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜନରେ ରନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। IPL ୨୦୨୫ରେ ଧୋନି ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚର ୧୩ ଇନିଂସରେ ୧୯୬ ରନ କରିଥିଲେ । IPLର ୧୮ ତମ ସିଜନରେ ଧୋନିଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ଅପରାଜିତ ୩୦ରନ ଥିଲା।

