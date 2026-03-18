IPL ଦରମାରୁ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟନ୍ତି ସରକାର? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ର 19 ତମ ସିଜିନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ, ଏହି ଲିଗ୍ ଅନେକ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାରକାରେ ପରିଣତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଲିଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି?

ସିଜିନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଛି। ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ପରି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ନୂତନ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରିଷଭ ପନ୍ତ: IPL ର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି

ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଲିଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଇଥିବା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି; ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) 2025 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବାକୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ 26.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା: 20 ଲକ୍ଷ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, IPL ଲିଗ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିପରୀତରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସ ପ୍ରାଇସର ବ୍ରିକେଟ 2 କୋଟି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଇସରୁ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 27 କୋଟିର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଲାମ ରାଶି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ

ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଏହି ଲିଗରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଏ  (20 ଲକ୍ଷରୁ 27 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଆୟ ଉପରେ TDS (ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ସନ ଏଟ ସୋର୍ସ) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆୟକର ସ୍ଲାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଉପରେ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ 10% TDS କଟାଯାଏ

ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା: ତାଙ୍କର 27 କୋଟିର IPL ଆୟରୁ, 2.70 କୋଟି ଟଙ୍କା 10% TDS ଭାବରେ ଆଗୁଆ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଡିଡକ୍ସନ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 194J ଅଧୀନରେ କରାଯାଏ।

ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ଲାଗୁ

ପରେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ BCCI ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିମାଣ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍, ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା, ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଆୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ।

IPL ଆୟ ଉପରେ 38% ରୁ ଅଧିକ ଟିକସ

ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ 30% ଟିକସ ହାର ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 10% ରୁ 37% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର IPL ଆୟ ଉପରେ ମୋଟ 38.42% ଟିକସ ଦେବେ।

ରିଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ 27 କୋଟି ଡିଲ୍ ରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପାଇବେ?

ଏବେ, ପନ୍ତଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନେବା – ଯିଏ 27 କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି – ସେ ପୂର୍ବରୁ TDS ଆକାରରେ 2.70 କୋଟି ଟିକସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ବାକି ୨୩.୩୦ କୋଟି ଉପରେ ୩୮.୪୨% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮.୯୫ କୋଟି ହେବ। ଉଭୟ ଟିକସ ଦାୟିତ୍ବକୁ ମିଶାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୧.୬୫ କୋଟି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର IPL ଆୟରୁ ତାଙ୍କର ନିଟ ସଞ୍ଚୟ ମାତ୍ର ୧୫.୩୫ କୋଟି ହେବ।

ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ TDS

ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ TDS ଆକାରରେ ୨୦% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କଟାକଟି ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ – ଯାହା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରସ୍ତ ନିଅନ୍ତି – ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟକର ସ୍ଲାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ କର ଲାଗୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ IPL ଦଳ ୨୦ କୋଟିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୪ କୋଟି ଟିକସ TDS ଆକାରରେ କାଟି ଦିଆଯିବ।

