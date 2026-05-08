ବିବାହ ପାଇଁ IPS ଅଧିକାରୀ ଝିଅଙ୍କ ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ, ବାର୍ଷିକ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରୁଥିବା ପୁଅ ଦରକାର

ଏକ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅର ଅଜବ ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ୩୨ ବର୍ଷିୟା ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୁଅ ନଚେତ ବାର୍ଷିକ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରୁଥିବା ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ମ୍ୟାଚମେକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସିଇଓ (CEO) ଓନ୍ଦ୍ରିଲା କପୁର ନିକଟରେ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଜବ ଦାବି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଜଣେ ଝିଅର ଅନୋଖା ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିବାହକୁ ନେଇ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଓ ଆଶା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଅଫିସରଙ୍କ ଝିଅ ନିଜର ହେବାକୁ ଥିବା ବର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମ୍ୟାଚମେକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଡେଟ୍ କ୍ରିଉ’ (Date Crewe) ର ସିଇଓ ଓନ୍ଦ୍ରିଲା କପୁର ନିଜେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ସେହି ଝିଅର ଦାବି କ’ଣ ଥିଲା? ଝିଅଟିର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ‘ଉଚ୍ଚ ଜାତି’ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ। ସେ ନିଜ ଜାତି ବାହାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହୋଇଥିବ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଦରମା ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ।

ଓନ୍ଦ୍ରିଲା କପୁର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ (LinkedIn) ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଏହି ମାମଲା ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଦାବି ରଖିଥିବା ଝିଅଟି ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଅଫିସର ଏବଂ ମା’ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଏତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ବରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଝିଅଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ସେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ରାଜପୁତ ପରି ‘ଉଚ୍ଚ ଜାତି’ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯଦି ପୁଅଟି ଏହି ଜାତିର ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ଅତିକମରେ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ।

ଓନ୍ଦ୍ରିଲା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦାବି ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜେ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ କମ୍ପାନୀ ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କାଗଜପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବାପା ଆଇପିଏସ୍, ମା’ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତଥାପି ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜପୁତ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।”

ଝିଅଟିର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ହୁଏତ ଜାତି ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା । ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବିତର୍କର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତରେ ବିବାହ କେବଳ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଭାରତରେ ଏହା ଅଲଗା, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ମେଳ ଦେଖାଯାଏ ।” ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଓନ୍ଦ୍ରିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ସାଇଟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଭଳି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।

