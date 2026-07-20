ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ IPS ଟ୍ରେନିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହି ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ IPS ଅଧିକାରୀ ଉଦୟ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୁଲାଇ ୨୦: ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଟ୍ରେନି ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଉଦୟ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ନାମକ ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଟ୍ରେନି ଅଧିକାରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମୋତି ନଗରସ୍ଥିତ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଆଇସିୟୁ ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିବା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ରବିବାର ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଉଦୟ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟେ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଜୁନ୍ ୨୩ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ।

ଅତ୍ତାପୁର ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଉଦୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ ପଠାଇବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୩ରୁ ଉଦୟ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୌନ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ରେନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି।

ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାସୱାର୍ଡ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଉଦୟ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅତ୍ତାପୁର ପୁଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଯଥା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ପିଛା କରିବା, ଧମକ ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହାସହ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଧାରା ୬୬ଇ ଓ ୬୭ଏ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ପ୍ରକାଶମ ଜିଲ୍ଲାର ଉଲ୍ଲାପାଲେମ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଉଦୟ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ଗତବର୍ଷ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩୫୦ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରି ଆଇପିଏସ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୩ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

୨୦୧୮ରେ ସେ ପୁଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତିନିଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ୭୮୦ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ୩୫୦ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

କନଷ୍ଟେବଳରୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍‌. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, “କନଷ୍ଟେବଳରୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସାହସ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଏ ଯେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ-ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି…

1 of 30,082