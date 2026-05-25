ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ନା ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍: ଆଖି ପାଇଁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ

ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ନା ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍: ଆଖି ପାଇଁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ

By Jyotirmayee Das

Dark vs Light Mode: ଘର ହେଉ ବା ଅଫିସ୍, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଥକ୍କାପଣ, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ‘ଡାର୍କ ମୋଡ୍‌’ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ଧଳା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଡାର୍କ ମୋଡ୍‌ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଳା ଏବଂ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମୋଡ୍ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ:

କେଉଁ ମୋଡ୍ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଭୟଙ୍କର…

କରୋନା ପରର ଭୟଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ: ଷ୍ଟେରଏଡ୍…

ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୋଡ୍‌କୁ ଅନ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା ଆପଣ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କାହାର ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ‘ଡାର୍କ ମୋଡ୍’?

କମ୍ ଆଲୋକ ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆମ ଆଖିର କଳାଡୋଳା (Pupils) ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ‘ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ପ୍ରଖର ଆଲୋକ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ।

ଅନ୍ଧାର ବା କମ୍ ଆଲୋକରେ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ରୁମ୍‌ର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ରୁମ୍‌ରେ ପୂରା ଆଲୋକ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଖିର କଳାଡୋଳା ସିକୁଡ଼ି ଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଫୋକସ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।

 ‘ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍’ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ:

ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସହଜ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆଖିର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ । ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଖି ଉପରେ ଚମକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଏହି ଫିଚର ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆଲୋକ ଅନୁସାରେ ଫୋନ୍ ନିଜର ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଏ।

ଫୋନ୍‌ରେ ସର୍ବଦା ‘Night Light’ ବା ‘Eye Comfort’ ମୋଡ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ଲୁ-ଲାଇଟ୍‌କୁ କମ୍ କରିଦିଏ, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଦିନ ସମୟରେ ବା ଆଲୋକିତ କୋଠରୀରେ ‘ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍’ (କମ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ସହ) ଏବଂ ରାତିରେ ବା ଅନ୍ଧାରରେ ‘ଡାର୍କ ମୋଡ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ।

You might also like More from author
More Stories

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଭୟଙ୍କର…

କରୋନା ପରର ଭୟଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ: ଷ୍ଟେରଏଡ୍…

ଏସି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ…

୧୦ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ: ଦେହର…

1 of 25,777