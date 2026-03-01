ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଇରାନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍, ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଦେଶର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା
Iran-Israel War: ମଧ୍ୟପୂର୍ବରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ତେବେ, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିନାହିଁ। ଇରାନ ସରକାର କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାଧ୍ୟମମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ଓ ଧାର୍ମିକ-ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଭାବେ ମୁଜତାବା ଖାମେନି ଦେଶର ସେନା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି।
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଇରାନ୍ ସତ ମାନିବା ପରେ ଏବେ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଘନେଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି । ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କଡ଼ା ପ୍ରତୋଶୋଧ ନେବାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନର ସର୍ବଚ୍ଚୋ ନେତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନୂତନ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍ ମୋଜତବା ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ମଶହଦ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଧାର୍ମିକ ମାହୋଲରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଖାମେନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅନେକ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ।