ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଇରାନ, ହେଲେ ଖାମେନେଇ କାହିଁକି ଥିଲେ ଏହାର ବିରୋଧୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
ଇରାନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଖାମେନେଇ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଥିଲେ।
Ali Khamenei Funeral: ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କହିଆସୁଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଇସଲାମିକ ନୀତିର ବିରୋଧୀ ଅଟେ।
ଖାମେନେଇ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ‘ହରାମ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଖାମେନେଇଙ୍କ ବିରୋଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଇସଲାମିକ ଆଇନର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସେ ଏକ ମୌଖିକ ଧାର୍ମିକ ଆଦେଶ ବା ‘ଫତୱା’ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାପକ ବିନାଶ ଘଟାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ, ମହଜୁଦ୍ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଇସଲାମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ଇସଲାମିକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଛିବା ବିଚାର ନକରି ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଧ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୈନିକ ଓ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ବ୍ୟାପକ ବିନାଶ ବିରୋଧରେ ଇସଲାମିକ ନୀତି
ଶିଆ ଇସଲାମିକ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ନଥିବା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ନୈତିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅତି ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ବହୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଶିକ୍ଷା
୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇରାକ, ଇରାନର ସେନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ରାସାୟନିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ସେତେବେଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଖୁମେନୀ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାମେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ।
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ (ଟେକ୍ନୋଲୋଜି)କୁ ସମର୍ଥନ
ଖାମେନେଇ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ କରିବା ନେଇ ଇରାନର ଅଧିକାରକୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଥିଲେ। ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମରିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ତେବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଇରାନର ପରମାଣୁ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବେଶ୍ ତେଜିଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଇରାନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମାଣୁ ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ବିପଦ କାରଣରୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଶକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।