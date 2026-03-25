ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେଲା ଇରାନ୍, ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲାନି ଜାହାଜ, ମୁନିର ଏବଂ ସରିଫଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା
Pakistan Ship: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇରାନ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ଗ୍ରହଣ କରି, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡିତ ‘ସେଲେନ’ ନାମକ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
IRGC ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ‘ସେଲେନ’ ଆଇନଗତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବହନ ଅନୁମତିର ଅଭାବ ଥିଲା। IRGC ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଜର ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜକୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଇରାନର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅନୁମତି ବିନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଯିବ।
ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ?
ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଆସିଛି; ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନ ‘କରାଚି’ ନାମକ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ପାସେଞ୍ଜର ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ‘ସେଲେନ’ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇରାନ କଠୋରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମତି ନ ଥିବାରୁ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପାସେଞ୍ଜର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ନିୟମାବଳୀକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ବିନା ପାସେଞ୍ଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ମିଳିନାହିଁ।
ସମନ୍ଵୟ ବିନା କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ୨୦% ରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଇରାନ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ବିନା ପାସେଞ୍ଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ବାଧା ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।