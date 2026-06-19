ପୁଣି ‘ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ’ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ; କୌଣସି ଜାହାଜ ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ଦେଲା ଚେତାବନୀ !

ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରେଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର (IRGC) ର ନୌସେନା ପୁଣିଥରେ 'ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ' (Hormuz ପ୍ରଣାଳୀ) କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ବି ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ ନକରିବା ପାଇଁ (ପାର୍ ନହେବା ପାଇଁ) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ :ଇରାନର ସେନା (IRGC) ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ’କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ବି ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ ନକରିବାକୁ ଇରାନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ହଟିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ଇରାନ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇରାନ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଲେବାନନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ।

ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ହର୍ମୁଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ‘ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ’ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ମାର୍ଗ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମୁଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ (Gulf Countries) ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତ ସମେତ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ବାକି ସବୁ ଦେଶକୁ କଚ୍ଚା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ: ସରକାରୀ…

ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

1 of 29,565