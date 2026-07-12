ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହାହାକାର, ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ, ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ଦର
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହାହାକାର, ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ
Iran-US War: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’କୁ ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଇରାନ ଦାବି କରିଛି । ଇରାନର କହିବାନୁସାରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗରୁ ହଟି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେହି ଜାହାଜ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇରାନର ‘ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ’ (IRGC) ର ନୌସେନା ମୁତାବକ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିନଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଇରାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଚେତାବନୀ
ଏହା ସହିତ ଇରାନର ନୌସେନା ସୁପରପାୱାର ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ନୂତନ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର “ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଜବାବ” ଦିଆଯିବ । ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ।
ଇରାନଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ ଯେ, ସେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଯିବାଆସିବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଜ୍ଫାୟାର୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ରୁଟ୍ । ୟୁକ୍ରେନ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଯୋଗାଣ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେଉଥିଲା । ଯଦି ଏହି ମାର୍ଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।