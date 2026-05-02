ଆମେରିକାକୁ ପାନେ ଦବା ପାଇଁ ଇରାନର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘ସୁଇସାଇଡ୍ ଡଲଫିନ୍’ !
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜାହାଜ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଜଳପଥର ଉପରିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ସାଜିଛି।
ତେହେରାନ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ମାଇନ୍ସ (ବିସ୍ଫୋରକ) ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ‘ଡଲଫିନ’ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥାଇପାରେ। ଆମେରିକା ସହ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନର ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ‘ଦ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଡଲଫିନମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବେଶ୍ ଚକିତ କଲାଭଳି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ହୁଏତ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଖବରକାଗଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ‘ଇନଫରମେସନ ୱାରଫେୟାର୍’ ବା ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ସେହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମନରେ ଜାପାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହିରୋସିମା ଓ ନାଗାସାକିରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା।
ଇରାନ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡଲଫିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବିବିସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦେଶ ବର୍ଷ ୨୦୦୦ରେ ସୋଭିଏତ୍ ନୌସେନାଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ମିଶନ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ‘କାମିକେଜ୍’ ବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଶୈଳୀର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ବର୍ଲିନ ସ୍ଥିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ‘SWP’ ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହାମିଦ୍ରେଜା ଅଜିଜି ‘ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍’କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ତେହେରାନରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକାବନ୍ଦୀ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ସହଜ ମନେ କରିପାରନ୍ତି।” ଡଲଫିନ ରଣନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ। ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ (IRGC) ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଜାହାଜ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଜଳପଥର ଉପରିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ସାଜିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଜଳପଥରେ ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଛାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଇରାନୀ ନୌକାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ‘ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ’ କରିଦିଆଯାଉ।
ଯଦିଓ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥରେ ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଇରାନର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମାତ୍ର। ତଥାପି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଜଳପଥର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଧୀମା ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିବା ଇରାନୀ ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ପାଖରେ ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର, ଉପକୂଳ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡଲଫିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ।