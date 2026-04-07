ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଚେତାବନୀ : ସୀମା ଲଂଘିଲେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ
ଇରାନର 'ଅଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍' ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ (IRGC) ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ (Infrastructures) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ନହୁଏ, ତେବେ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ।
ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି କି, “ଆମେ ଆମେରିକା ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିବୁ ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ।”
ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଆମେରିକୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ସେତିକି ଅନୁମାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି, ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଟାର୍ଗେଟରେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।”
ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେରିକା ସେନା ଆମର ‘ରେଡ୍ ଲାଇନ୍’ (ସୀମା) ପାର୍ କରେ, ତେବେ ଆମର ପାଲଟା ଜବାବ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି, “ଇରାନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଇପାରେ।” ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସହ ବୁଝାମଣା ନକରେ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି’ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି।
ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଠାରୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୯୦% ତୈଳ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ। ଫାରଶ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଇରାନର ‘ଅଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍’ (Oil Lifeline) ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ସୁପର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ତେଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ‘ଫରବିଡନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ’ (Forbidden Island) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ୍ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି।