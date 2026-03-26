“ଆମେରିକା ସହ ହେବନି କୌଣସି ଆଲୋଚନା”… ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ଇରାନ

"ଆମେରିକା ଧୋକା ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତେହେରାନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରେଜା ଆମିରି ମୋଗାଦମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦରେ ବିଜୟ ଦାବି କରି, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବନି ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି।

ଆମେରିକା ଧୋକା ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା:

IRNA ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଜାତିସଂଘରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡାନି ଡାନନ୍ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା।

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ:

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନରେ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ସ୍ଥିରତା ଆଣୁଛି ଏବଂ କିଏ ଅଶାନ୍ତି ବିସ୍ତାର କରୁଛି।”

ଆମେରିକାର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା:

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଆମେରିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ କେବଳ ଛଳନା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି।

ଇରାନୀ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି: “ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି ରଣନୈତିକ ପରାଜୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ମହାଶକ୍ତି ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ‘ଆପୋଷ’ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି।”

