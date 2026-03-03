ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଆମେରିକାର ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ ଭିତରେ ଇରାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଆମେରିକାର ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ ଭିତରେ ଇରାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ

By Jyotirmayee Das

Iran earthquake: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ଵିପହରେ ଇରାନରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ଗେରାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମି ତଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୫ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ USGS ରିଡିଂରେ ୪.୩ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆତଙ୍କ

ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। USGS କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂକମ୍ପବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆଶଙ୍କା

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ USGS ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପରି ହେବ ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷଣର ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇରାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଛୋଟବଡ଼ କମ୍ପନ ଏଠାରେ ଘଟେ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆକ୍ରମଣ

ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୫୦ ଡଲାର ଉପରେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମିଶ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।

 

