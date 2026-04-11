ପାଷାଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଲା କି ଇରାନ! ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଲିଟରେର ଦର ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
Iran Hyperinflation: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ରିୟାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବଜାରରେ ଏକ ଡଜନ୍ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ରିୟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସେହିପରି ଏକ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଦାମ ୮ ଲକ୍ଷ ରିୟାଲ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ କିଲୋ ଚାଉଳ ୩୨ ଲକ୍ଷ ରିୟାଲ୍ ଓ ମାଂସ ୧ କୋଟି ରିୟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଇରାନୀ ମୁଦ୍ରା ରିୟାଲ୍ର ଭୟାବହ ପତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୬.୫ ଲକ୍ଷ ରିୟାଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଭୀର ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଇଛି।
ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ ରିଚାର୍ଡ ନେଫ୍ୟୁଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ଷତି କରିବା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
ଏପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରେସର’ ନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇରାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଲ, ଡ୍ରୋନ୍, ମିସାଇଲ୍ ଓ ଶିପିଂ ଖାତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି।
ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦୁଇବେଳ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସନ୍ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଔଷଧ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ‘କଲା-ବର୍ଗ’ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବସିଡି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦାମ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶେତାବ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲେଣଦେଣ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ଥିର ରଖିଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ Bitcoin ଓ Tether ପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଦ୍ରାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ତେଲ ଆପୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଇରାନକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ।