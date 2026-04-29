୨୧ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ୪ ହଜାରଙ୍କୁ ଗିରଫ, ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଇରାନରେ ଏ ଚାଲିଛି କ’ଣ, UN ଉଠେଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ

୨୧ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ୪ ହଜାରଙ୍କୁ ଗିରଫ, ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଇରାନରେ ଏ ଚାଲିଛି କ’ଣ

By Jyotirmayee Das

Iran vs US War: ଇରାନରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ ୪ ହଜାର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଇରାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତେହେରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି । ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ଆମେରିକା କଠୋର ଚେତାବନୀ ସହ ଇରାନକୁ ଧମକ ଜାରି ରଖିଛି।

କାହିଁକି ଦେଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ

ଅଲ୍ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଇରାନକୁ ଥରହର କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ, ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠୁର, ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଳପୂର୍ବକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବାହାର କରିବା, ଏବଂ ନକଲି ବିଚାର ପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆବେଦନ

ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭୋଲକର ଟର୍କ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଇରାନୀ ଜନତାଙ୍କୁ କଠୋର ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାରରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ଏହା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।”

ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚୀନକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଇରାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଏ।

