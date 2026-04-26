ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗ, ଇରାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ
ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା 'ମୋସାଦ' ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇରାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା କଠୋର ଦମନଲୀଳାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନିବାର ଇରଫାନ୍ କିଆନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ‘ମୋସାଦ’ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଆନିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗିନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ “ଭଡ଼ାଟିଆ ସୈନ୍ୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ, ଶନିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ହାତ ରହିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅନେକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ବା ଓକିଲ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିକଟ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ‘ମୋସାଦ’ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।