ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ନିନ୍ଦା କଲା ଇରାନ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଦେବା କଡା଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Delhi Blast: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଇରାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନର ଏହି ବୟାନ ଇରାନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା । ଏହା ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ।
ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ କହିଥିଲା, “ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଥିବା ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ଦୂତାବାସ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ଏହା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦୂତାବାସ ପୀଡିତଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।”
ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛି। ଏଥର, ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଥିଲା। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନ ଲେଖିଛି, “ଭାରତରେ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ଦୂତାବାସ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।”
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ରଣନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିଛି ଏବଂ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆମେରିକା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ରମଣ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନର ବାର୍ତ୍ତା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।