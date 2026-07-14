ଇରାନ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ୟୁଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ; ଆମେରିକାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ

ଇରାନ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ୟୁଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ; ଆମେରିକାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି; ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ‘ମୋମ୍ବାସା’ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୮ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଇନ୍ କରିଥିବା ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଯେଉଁଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ର ଦୁଇଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ ୮ ଜଣ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ୟୁଏଇର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ୟୁଏଇର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି; ଓମାନର ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଭିତରେ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ସିପିଂ ଲେନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ‘ମୋମ୍ବାସା’ ଓ ‘ଅଲ ବାହିଆ’ ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଇରାନ ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ୨ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା।
‘ମୋମ୍ବାସା’ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି; ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ‘ମୋମ୍ବାସା’ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୮ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଓ ୨ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଜାହାଜକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୟୁଏଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ଯାହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ୧୪୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନ୍ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା
ଇରାନ୍ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଆମେରିକା ଧମକ ଦେଇଛି। ଆଉ ଘୋଷଣା କରିଛି; ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ; ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌସେନିକ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବ। ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ରଣନୀତିକ ଜଳମାର୍ଗରୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନାକାବନ୍ଦୀ କେବଳ ଇରାନ ଓ ତେହେରାନ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।