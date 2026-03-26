‘ଆମ ସର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ’…ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା ଇରାନ, ରଖିଲା 5 ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା ଇରାନ, ରଖିଲା 5 ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଜର କଠୋର ମତ ରଖିଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା 15 ପଏଣ୍ଟର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତେହରାନ ସରକାର ପୂରାପୁରି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଦଳରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ ଓ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମ୍ବରୁମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, “ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ, ନା କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ।”
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ 5ଟି ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି । ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି । ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଓ ହତ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ଦାବି । ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ବକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦାବି ।
ପ୍ରଥମେ, ଇରାନ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଟାରଗେଟେଡ୍ କିଲିଂସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ।
ତୃତୀୟତଃ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଓ ପାଇପାଇନ୍ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୂରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଚତୁର୍ଥତଃ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଇରାନ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର।
ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା।
ହର୍ମୁଜ୍ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଅଂଶର ତେଲ ପରିବହନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଇରାନର ଏହି ଶର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନେ କିପରି ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।