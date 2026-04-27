ଇରାନକୁ ମିଳିଲା ରୁଷର ସାଥ୍, ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୁଟିନ୍, ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ବଢ଼ିଲା ଇରାନର ବଳ, ସାଥ୍ ଦେଲା ରୁଷିଆ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ସେୟଦ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଖାମେନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।
ପୁଟିନ ଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେସ:
ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବର ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନୀ ଲୋକମାନେ ଏହି କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ରୁଷର ସମର୍ଥନ ଜାରି:
ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଇରାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଅଲ ଜାଜିରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଆରାଘଚିଙ୍କ ଉତ୍ତର:
ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଆରାଘଚି କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନୀ ଲୋକମାନେ ସାହସର ସହିତ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ।
ଶାନ୍ତିର ଆଶା:
ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରୁ ବାହାରି ସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ସେ ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଶା ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିରହିଛି; ତଥାପି, ରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଇରାନ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ।