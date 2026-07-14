ଇରାନ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପରମାଣୁ ବୋମାଠୁ ବି ବଡ଼ ବୋମା! ଏବେ କ’ଣ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ଦୁନିଆ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରକେଟ୍ ବିନା ଏହା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଦେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ପାଖରେ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନା ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧମକ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ୧୨ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରେ “ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ” ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ, ଇରାନ ଏକ “ଇକୋନୋମିକ୍ ବମ୍” ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିନା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ?
ସର୍ବୋପରି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି:
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ନୁହେଁ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଖୋଲା ଭାରତ ମହାସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ସ୍ଥାନରେ, ଏହା ମାତ୍ର ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡା। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ତେଲ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୟୁରାନିୟମ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହି ‘ଇକୋନୋମିକ୍ ବମ୍’ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ:
TIME ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ, “ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇରାନର ପ୍ରକୃତ ପରମାଣୁ ବିକଳ୍ପ।” ଏହାକୁ “ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋମା” କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏହାର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ:
ଗୁଳି ନ ଫୁଟାଇ ପ୍ରଭାବ:
ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଯାଇ ନଥିଲା।
ହେଲେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପାଇଁ କଭରେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ୭୦% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
ପରମାଣୁ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ:
ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଇରାନକୁ କେବଳ ତାର ନୌସେନା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲିଯିବ।
ନିଜେ ବହନ କରିପାରିବା ଭଳି କ୍ଷତି:
ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ’ ସଦୃଶ, କାରଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଇରାନ ନିଜେ ଏହାର ତେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଇରାନ ଆକଳନ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଏହା ନିଜେ ସହିଥିବା କ୍ଷତିଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ; ତେଣୁ, ଏହା ଏହି ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।