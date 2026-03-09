Iran-Israel War: 1255 ମୃତ 12 ହଜାର ଆହତ; ହସ୍ପିଟାଲ-ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଧ୍ବଂସ…ଜାଣନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିଛି ଇରାନ?
1255 ମୃତ 12 ହଜାର ଆହତ; ହସ୍ପିଟାଲ-ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଧ୍ବଂସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର କେତେ କ୍ଷତି?
Iran-Israel War: ଆଜି ଇରାନ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ୧୦ମ ଦିନ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଇରାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର, ହୋସେନ କର୍ମନପୁର, X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ବାରା ଇରାନରେ ବ୍ୟାପକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।” ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
1- କର୍ମନପୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ 1255 ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 12,000 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଶିଶୁ ଏବଂ ୨୦୦ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୧୪୦୦ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
2- ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କର୍ମନପୁର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୫ ଟି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ୯ ଟି ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୧୮ ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୧୪ ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି କାଉଣ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ୧୭ ଟି ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
3- ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରେୟସସ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି।” ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୧୬ ଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ୧୩ଟି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଲେବାନନରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନବିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।
4- ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ବିପଦ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୁବାଇରେ WHOର ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତତା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
5- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ଘାଟି ନିକଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେସାମରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
6- ଇରାନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଭୂମି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସୂଚନାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
7- ଇରାନୀ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି (HRNA) ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, 30ଟି ପ୍ରଦେଶରେ 148ଟି ଘଟଣାରେ 752ଟି ଆକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା, ୧୯୪ ଶିଶୁ ସମେତ ୧,୨୦୫ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ୧୮୭ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୩୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।
8- ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ତେହେରାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସହର, ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ପରେ ଇସ୍ଫାହାନ (ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ କେରମାନଶାହ (ପ୍ରାୟ ୬ ପ୍ରତିଶତ) ରହିଛି। ଖୁଜେସ୍ତାନ, ଆଲବୋର୍ଜ ଏବଂ ଅନେକ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
9- ଇରାନୀ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି କହିଛି ଯେ ବିନାଶ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପିର ହୁସେନ କୋଲିଭାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
10- ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ, ୭,୯୪୩ ଆବାସିକ ବା ରପେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୧,୬୧୭ ବାଣିଜ୍ୟିକ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 32ଟି ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ୬୫ଟି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 13ଟି ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।