ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ, ଏଥର ହେବ ଘମାଘମ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ୍ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେବ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍

ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ, ଏଥର ହେବ ଘମାଘମ୍ ଯୁଦ୍ଧ

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକାଧିକ ମିଶାଇଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଇରାନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ କବ୍‌ଜାରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଶରେ ଅନେକ ମିଶାଇଲ୍ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଅଟକି ଯାଇପାରେ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ ଡିଲ୍

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଚାଲିଥିବା ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ ଡିଲ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ପାଲଟା ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।

ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଇରାନ

ଲେବନାନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଲେବନାନ୍‌ର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ତାର ଜବାବରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ମିଶାଇଲ୍ ବର୍ଷା କରିଦେଲା। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ

ଇସ୍ରାଏଲ୍ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଛୋଟ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରୟାସ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ହିଜବୁଲ୍ଲା ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା

ବେରୁତ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ର ଏହି ଆକ୍ରମଣ, ଲେବନାନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଦିନବେଳେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ସେମାନେ ବେରୁତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇରାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା।

ଲେବନାନରେ ୨ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ଲେବନାନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆବାସିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା’ପରେ ଟିକି…

ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଡ଼ାଣ…

1 of 27,044