ଅଣ୍ଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅଧା ରୁ ଅଧିକ କମିଗଲା ଅଣ୍ଡା ଦର, ଦାମ୍ କମିବା ପଛରେ ଅଛି ଏହି ବଡ଼ କାରଣ
Egg Prices: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହି ଧାରା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସେଠାରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର କୁକୁଡ଼ା ବଜାର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଅଣ୍ଡା ଦରରେ ହ୍ରାସ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଣ୍ଡାର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏକୁ ୭ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ପ୍ରାୟ ୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୧୦୦ ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଏକ ଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସର ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ରୁ ୯ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫.୫୦ ରୁ ୬ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
ରପ୍ତାନି ବାଧା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
ରପ୍ତାନି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ନିୟୁତ ଅଣ୍ଡା ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅଣ୍ଡାର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ରେତା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଓମାନ, କାତାର ଏବଂ ବାହାରିନ ଭଳି ଦେଶ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ଯଥେଷ୍ଟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୂଳତଃ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରମଜାନ ମାସରେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ। ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଚାହିଦା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ରପ୍ତାନିର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଛି ।
ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଗଲ୍ଫ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପରେ ପଡୁଛି, କାରଣ ଘରୋଇ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଦର ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ।
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ପରିବହନ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ରହିବ।