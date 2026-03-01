Gold Price: ଆଉ କମିବନି ସୁନା ଦର! ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢିବ ସୁନା; କେତେ ହେବ ସୁନାଦର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ!
Gold-Silver Prices: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିବେଶକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶରେ, ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ମୂଲ୍ୟରେ ୧୦-୧୫% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ସମୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାପ୍-ଅପ୍ ଖୋଲିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। COMEX ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ୫,୩୦୦ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ₹୧୬୮,୦୦୦ ରୁ ₹୧୭୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କାହିଁକି ନିରାପଦ: ଶନିବାର ଦିନ ତେହେରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତେହେରାନର ଲୋକମାନେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିବେଶକମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ବାଛନ୍ତି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସୁନାକୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି।