କ’ଣ ରହିଛି ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା
Iran-Israel War: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ “ସିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଡା” ନାମ ଦେଇଛି।
ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏହି ଅପରେସନର ନାଁ “ସିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଡା” ରଖିଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ
ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଅପରେସନ୍ ରାଇଜିଂ ଲାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ “ସିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଡା” ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୭୯ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଇରାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଅତୀତରେ, ଇରାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସିରିଆରେ ତାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବାରମ୍ବାର ସିରିଆର ଇରାନୀ ଘାଟି ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅପରେସନ୍ ସିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଡା
ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ “ଅପରେସନ୍ ସିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଡା” ନାମ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ୩୦ଟି ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଇରାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।