“ଆମେ ୯୦% ୟୁରେନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛୁ”… ଆମେରିକାକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ
ବିଗୁଡୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି, କେଉଁ ସମୟରେ ବି ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ, ଇରାନ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଯାଏଁ ଶୁଦ୍ଧତା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଇରାନ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ର ଇବ୍ରାହିମ ରେଜାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ।
ଏହି ସ୍ତରରେ, ଏପରି ୟୁରାନିୟମ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଇରାନର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷମତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର କବଜାରେ ଥିବା ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦାବି:
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରାନଯାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ହେଲେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ତା’ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିଛି।
ଆମେରିକା ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ:
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଯେତେ ବିଳମ୍ବ କରିବ, ଏହାର କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ।