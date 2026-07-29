ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ ଆକ୍ରମଣ !

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇରାନ ଏକାଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣର ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସେହି ବୈଠକରେ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ପକ୍ଷରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେରିକାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳତାର ସହ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଓ ସାଉଦି ଆରବର ସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାକରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଗତ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ କହିଛି, IRGCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଓ ସାଉଦି ଆରବର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଓ ସାଉଦିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପୂର୍ବ ଇରାକରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଓ ରସଦ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଇରାକରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଓ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ସତର୍କ କରି କହିଛି, ଯଦି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣି କଡ଼ା ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସେତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

‘ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍’କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ସେତୁକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇରାନକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ…

1 of 29,967