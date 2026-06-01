‘ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର’ ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ କଲା ଇରାନ; ଆମେରିକାର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ ଶୁଳ୍କ
ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ର ଏହି ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର ଜାହାଜଟି ସେହି ଛୋଟ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ 'ଡ୍ରେଜର' ଜାହାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଜାହାଜ ଯାହା ବନ୍ଦରରେ ଜମିଥିବା କାଦୁଅ ସଫା କରିବାର କାମ କରିଥାଏ।
ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏପରି ଏକ ଚାଲ୍ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଜଳାଇପାରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଟୋଲ୍) ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ‘ ମରିନ-ଟ୍ରାଫିକ୍’ (Marine-Traffic) ଇରାନର ଏହି ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛି।
ମରିନ୍–ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇଛି
ମରିନ୍-ଟ୍ରାଫିକ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଏହି ଜାହାଜର ନାମ ‘IRGC ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ଟ’ ରଖାଯାଇଛି। ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଲିସିଆ ସଙ୍ଗଠନ ‘ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ୍ସ କର୍ପସ୍’ (IRGC) ନାମରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଜାହାଜଟି IRGCର ଯୁଦ୍ଧ ନୌବହରର ଏକ ଅଂଶ। ମରିନ-ଟ୍ରାଫିକ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାହାଜ କେଶମ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟସ୍ଥ IRGCର ଏକ ନୌସେନା ଆଧାରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଇରାନ ‘ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍’ (ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ) ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
ଇରାନର ଛୋଟ ଆତ୍ମଘାତୀ ଜାହାଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ଟର
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, IRGCର ଏହି ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର ଜାହାଜଟି ସେହି ଛୋଟ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ‘ଡ୍ରେଜର’ ଜାହାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଜାହାଜ ଯାହା ବନ୍ଦରରେ ଜମିଥିବା କାଦୁଅ ସଫା କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ୪୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ଛୋଟ-ବଡ଼ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଯେ ଇରାନ ଏହି ଡ୍ରେଜରକୁ ଏକ ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି।
ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇରାନ
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ହର୍ମୁଜ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଇରାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। IRGC ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ରେ ଏହି ଆଦାୟକୁ ‘ପରିବେଶ-ଟ୍ୟାକ୍ସ’ର ନାମ ଦେଇସାରିଛି। ଏଥିସହିତ, ଓମାନ ସହ ମିଶି ହର୍ମୁଜ୍ରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।
ଆମେରିକୀୟ ପକ୍ଷର ନାକେବନ୍ଦୀ ପରେ ଇରାନର ପଦକ୍ଷେପ
୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌସେନା ନାକେବନ୍ଦୀ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଏଲ୍ପିଜି କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଇରାନୀ ନୌସେନା ଏବଂ ଇରାନର ମିଲିସିଆ ଫୋର୍ସ ‘IRGC’ ଏଠାରୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ (ଜଳମଗ୍ନ ବାରୁଦୀ ସୁରଙ୍ଗ) ମଧ୍ୟ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଜାହାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ IRGCର ଅନୁମତି ନେବା ପରେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ‘ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଥରିଟି’ (PGSA) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି। ବାରୁଦୀ ସୁରଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଜାହିର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ରେ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଲାରକ୍ ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।