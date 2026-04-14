ଇରାନ ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: ଭାରତକୁ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ ହକିମ ଇଲାହି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ ଦୟାଳୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସେମାନେ ମନରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ନାହିଁ ।
ଏହି ବୟାନ ସିଆ ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନସ୍ଥିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂପର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂପର୍କ ଅଟେ । ” ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ସଭ୍ୟତାଗତ ସଂପର୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି । ”
“Indians are kind, honest; leaders of both nations have had successful talks,” says Representative of Iran’s Supreme Leader in India
— ANI Digital (@ani_digital) April 14, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯାହାକି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ସଂପର୍କ ଆହୁରୀ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସହଯୋଗ ଆହୁରୀ ବଢିବ । ଇଲାହୀ ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ଆଗକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା , ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡିକର ଯାତାୟତ ଜାରି ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଗ ବିକ୍ରମ ସମେତ ଅନେକ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ପାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସଂପର୍କକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢୁଛି, ସେଠି ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ଓ ମଜବୁତ ରହିଛି।