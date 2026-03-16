ଇରାନ ନା ଇସ୍ରାଏଲ… ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଦେଇଛି ଅଧିକ ଋଣ, କାହା ଉପରେ ରହିଛି ବେଶୀ ଉଧାର
ଭାରତ କାହାକୁ ବେଶୀ ଋଣ ଦେଇଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ଇରାନ ସହିତ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ:
ଇରାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଭୂମିକା କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନନ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଣଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ନିବେଶକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଦେୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଦେୟ ଭାବରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦେୟ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଇରାନକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ତେଲ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ରଣନୈତିକ ନିବେଶ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ବିକାଶ; ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଇପାସ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଥାଏ।
ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସାକାର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ:
ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (OECD)ର ସଦସ୍ୟ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଭାରତଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ନିବେଶ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରାୟ ୪୪୩ ଡଲାର ନିୟୁତ ନିବେଶ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏକ କ୍ରେତା ଭାବରେ:
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କଥା ଆସେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରକୃତରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମଦାନୀକାରୀ।
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୩୪% ଭାରତ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରେ।
ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଉନ୍ନତ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏହି କାରବାରରେ, ସମ୍ପର୍କ ଋଣ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ଏବଂ ମିଳିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିକ ବକେୟା ଦେୟ ଅଛି:
ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବକେୟା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିବେଶକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଭାଗୀତା, ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବକେୟା ଦେୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ଇରାନକୁ ବକେୟା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ।