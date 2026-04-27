ଇରାନ୍ ଦେଲା ହର୍ମୁଜ୍ ଖୋଲିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ, କିନ୍ତୁ ମାନିବନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
Iran-US War: ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ, ତେହେରାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ।
ଆକ୍ସିଓସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଦୁଇଜଣ ସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହା ଉପରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବ
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ପରିସ୍ଥିତି କକ୍ଷରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।