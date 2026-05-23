ଇରାନ ପଠାଇଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠା; ଆମେରିକା ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । କଥା କଥାରେ ଧମକାଉଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ନରମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ୍ ଆଜି ଆମେରିକାକୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛି । ଆଉ କହିଛି, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରିହାତି ନାହିଁ… । ଇରାନ ପଠାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠାରେ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛି । ଆଉ ଆମେରିକାର ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୋହର ବାଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଆମେରିକାର ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଅଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ପାକିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଚିଠା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଅବରୋଧ ହଟାଇବା, ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥାରେ ଖୋଲିବା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସାମିଲ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଚିଠା ଚୁକ୍ତିରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୩୦ ଦିନ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହ ଇରାନ ଏକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏବେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ରିହାତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୋଜକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି, କାଲି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।
ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ବାହାର କରାଯାଉ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଇରାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୋଜକୁ କୌଣସି ବାଧା ଓ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଇରାନକୁ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରେନିୟମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ୟୁରେନିୟମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ।