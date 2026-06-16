ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ମିଳିଲା ୯ ଅରବ ଡଲାର, କିଏ ଦେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ?

ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ୨୪ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି। ଆମେରିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଏବେ ରିଲିଜ କରାଯିବ

By Manoranjan Sial

ତେହେରାନ୍‌: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଡିଲ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ଜେନେଭାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଡିଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁସାରେ ଇରାନକୁ ଡିଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୯ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ମିଳି ସାରିଛି। ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେରିକାର ତଦାରଖରେ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କତାର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଅମୀରାତ ରହିଛନ୍ତି। କତାର ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକାରେ ଅଛି।

ଡିଲ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଇରାନକୁ ମିଳିବ ୨୪ ଅରବ ଡଲାର

ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ୨୪ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି। ଆମେରିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଏବେ ରିଲିଜ କରାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନର ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିବା ଦେଶ; ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, କତାର, ତୁର୍କୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଆଦି ଦେଶ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଦାବି ହେଉଛି, ତା’ର ୧୨୦ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଜବତ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମମତା…

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ…

ୟୁଏଇ ୩ ଅରବ ଡଲାର ଦେଲା, ଆଉ ୧୦ ଡଲାର ଦେବ

ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ଅନୁସାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଅମୀରାତ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ତେହରାନକୁ ୩ ଅରବ ଡଲାର ଦେଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ଏହା ପରେ ୟୁଏଇ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥାକୁ ୟୁଏଇ ଖାରଜ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି; ୟୁଏଇ ଇରାନକୁ ଆଉ ୧୦ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଦେବା କଥା କହିଛି। ଏହି ରାଶି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇରାନକୁ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି କତାରରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି।

ଇସ୍ରାଏଲର ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କତାର ଇରାନର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ସୂଚନା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କତାର ପାଖରେ ଇରାନର ମୋଟ ୧୨ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଅଧା ରାଶିକୁ କତାର ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ୯ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ମିଳିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ବି ଆମେରିକାର ତଦାରଖରେ।

ଆମେରିକା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି

ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଗାଲିବଫଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୋହମ୍ମଦୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ।

ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାନ୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇରାନକୁ ୩୦୦ ଅରବ ଡଲାର ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରେନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ଶେଷ କରିବାର କାମ ପୂରା ହେବ। ତେହରାନକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମମତା…

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ…

ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତାରେ କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ…

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅସହାୟ: କହିଲେ- ଯାଉଥିବା…

1 of 9,752