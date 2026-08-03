‘ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କର, ତା’ପରେ…’ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଇରାନ

ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍‌ ଜଳସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥକୁ ପୂରାପୂରି ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଲ୍‌ ମୟାଦିନ୍ ଜଣେ ଇରାନୀ ସୂତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଶିପିଂ ଲେନ୍‌କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଆମେରିକା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ…

ପ୍ରେମ ବୁଝିଲାନି ବୟସର ତାରତମ୍ୟ, ୨୪ ବର୍ଷର…

ଇରାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତେହରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍‌ ଜଳସନ୍ଧିକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି।

ଇରାନ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ଧମକକୁ ପ୍ରକୃତ ସାମରିକ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଇରାନର ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଏହି ଧମକ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜର ପରାଜୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଇରାନ:

ଇରାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତିର ସେହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତେହରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧିକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧିକୁ ପୁଣିଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ।

ତେହରାନ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସର ନୌସେନାର ଅନୁମତି ପରେ ମାତ୍ର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ…

ପ୍ରେମ ବୁଝିଲାନି ବୟସର ତାରତମ୍ୟ, ୨୪ ବର୍ଷର…

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

1 of 11,411