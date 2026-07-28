ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା, ଇରାନ ଜାରି କଲା ଭିଡିଓ
ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କିଣାକାଟା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ‘ତାଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରାଯିବ’ ତା ଉପରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଇରାନ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟାରନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଇରାନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ହାଉ ଟୁ କିଲ୍ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ’। ଏଥିରେ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉସକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟାରନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ପତାକାରେ ଘୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କଫିନ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହୋର୍ଡିଂରେ ‘ରକ୍ତର ବଦଳରେ ରକ୍ତ’ ବୋଲି ଲେଖା ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଫିଲାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷକରି ସେ କିଣାକାଟା କରୁଥିବା ଦାମୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ରହିଛି।
ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ବ୍ୟାରନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟାରନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।”
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସନ୍ଦେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତେହରାନର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍କୋୟାରରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର, ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ, ଏରିକ୍ ଟ୍ରମ୍ପ, ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ବ୍ୟାରନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛବିକୁ କଫିନ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଫିନ ଭିତରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକର ନିଶାନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ହୋର୍ଡିଂ ତେହରାନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକାରେ ଅଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସଫଳ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସାମରିକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ।