ସାରା ବିଶ୍ଵ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲା ଇରାନ୍, ଏଣିକି ସ୍ଵଭାବିକ ହେବ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ
ସାରା ବିଶ୍ଵ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲା ଇରାନ୍
Hormuz Opening: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ, କୌଣସି ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଟକ ରଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବାନନରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପସାଗରରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲା
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି: “ଲେବାନନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ସମନ୍ୱିତ ପଥ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।”
ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ୨୦% ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ
ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ପୁନଃଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇରାନର ସର୍ତ୍ତ
ତେବେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃଖୋଲିବା ସହିତ, ଇରାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି। ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ, ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାର ନିରାପଦ ପରିଚାଳନା ତଦାରଖ କରିବ।