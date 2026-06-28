ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଟେନସନ୍? ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳି ଏହି ଦେଶ ହାତରେ, ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଟେନସନ୍? ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳି ଏହି ଦେଶ ହାତରେ
Iran-US War: ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଅରାଘଚି ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍’ ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ । ଏଥିସହ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ।
ବଗଦାଦଠାରେ ନିଜର ଇରାକୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଏକ ଯୌଥ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, “ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇରାନର ନଜର ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ରହିବ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବା ପରେ ଏହି ଜଳପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।”
ଏଏଫ୍ପି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନର ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଦେଶ ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି । ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଖରାପ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇବ ।”
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ୟୁଏସ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଅରାଘଚି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅରାଘଚିଙ୍କ ଦାବି
ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରର କୌଣସି ବି ଦେଶର ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ ।”
ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି ।
ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ନୂଆ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା କେବଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ରାତି ଧରି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେହିଭଳି ଟେନସନ୍ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଆମେରିକା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉ
ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେବାନନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାୟୋନିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରାଏଲ୍) ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରଖିଛି, ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି MoU କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି । ୱାଶିଂଟନକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉ ଆମେରିକା
ଅରାଘଚି ଆମେରିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଲେବାନନ୍ର ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ହଟାଉ ଯାହା ଉପରେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ହିଁ MoU ର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଇରାକର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଆଦ୍ ହୁସେନ୍ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାକ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିସ୍ତାରକୁ କଦାପି ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ବିରୋଧ କରୁଛି । ହୁସେନ୍ ବଗଦାଦରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ, ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ।”