ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ! ଏମିତି କ’ଣ କହିଦେଲା ତେହେରାନ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଥରିଲେ ଆମେରିକା?

ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଇରାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯାହା ୱାଶିଂଟନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲଗାଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଅସହମତ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ “ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଜାଲ”ରେ ଫସାଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କ’ଣ: ତେହେରାନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧ ଏବଂ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେବ।

ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି। ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ।

ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ: ଇରାନ ରିହାତି ବଦଳରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନର ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କେବଳ ହର୍ମୁଜ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।”

ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ସେ ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ହରାଇବ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ବଦଳରେ କଟକଣା ହଟାଇବା ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅବାଧରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।

ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ତାର ୪୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। ତଥାପି, ଇରାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ।

