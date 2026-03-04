ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ଶୁଭିଲା ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର! ୮୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ବଢିପାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା, ଇରାନ ଜାହାଜକୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ…

ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଧ୍ବଂସ!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଧ୍ବଂସ ହେଲା ଇରାନ ଜାହାଜ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,045 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ତୁର୍କିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଇରାନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପୂର୍ବ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରରେ ନାଟୋ ବାୟୁ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆମେରିକାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଟର୍ପେଡୋ କରି ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ସେ ଜାହାଜର ନାମକରଣ କରି ନଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଗାଲେ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 140 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ଯପଟେ ଇରାନରେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ଯନ୍ତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ ଆଟାକରେ ଇରାନ ପୁରା ଧ୍ବଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 80 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଟର୍ପେଡୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।

ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ, “ଆଇରିସ୍ ଡେନା”, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ବ୍ୟାପକ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

