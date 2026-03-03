‘ଜାହାଜ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଜାଳିଦେବୁ’…ଇରାନର ଧମକରେ ଥରିଲାଣି ବିଶ୍ୱ, ବୁନ୍ଦାଏ ତେଲ ନେବାକୁ ଦେବନି; କ’ଣ କରିବ ଭାରତ?

US-Israel Iran War Live: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ହେଉଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।

IRGC ଘୋଷଣା କରିଛି:  ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। IRGCର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜବାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେବେ।

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକାର ଦାବି: ଇରାନର ଦାବି ବିପରୀତ, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି: ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ। ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ, ଇରାକ, କତାର, ବାହାରିନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଇରାନର ତୈଳ ଏହା ଦେଇ ଯାଏ। ମାତ୍ର ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏସିଆ ଏବଂ ଆରବ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ହୋଇଆସିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୯୮୦ ଦଶକର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଇରାନ କେବେବି ଜଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ପରସ୍ପରର ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ୬ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନ କତାର, କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହା ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।

