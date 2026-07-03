ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଭୟ! ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେନି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ
ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେନି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ
Iran Supreme Leader: ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣରୁ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ନିଜ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ । ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆୟତୁଲ୍ଲା ହାକିମ୍ ଇଲାହୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଲାହୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ନଜର ରଖିବାର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଶୋକସଭା ବା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ସମାରୋହରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଅରାଗଚୀ
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବ୍ବାସ ଅରାଗଚୀ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ । ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟ୍ଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ପରେ ଅରାଗଚୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଇସଲାମାବାଦ MoU ର ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଲ୍ ଅଭିଭ୍ ରେ ଥିବା ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ କଥା ନମାନନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବ । ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବିପଦର ତୁରନ୍ତ ଓ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ।”
ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଆମ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି
ଅରାଗଚି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କାଟ୍ଜଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଏବେ ‘ମୃତ୍ୟୁର ଟାର୍ଗେଟ୍’ ରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସହମତ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ କତାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୋହାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ପୃଥକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ୧୪-ସୂତ୍ରୀୟ MoU କୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କତାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତା ମାଜିଦ୍ ଅଲ୍ ଅନସାରୀ ‘X’ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଇରାନୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।
୪ ରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶୋକସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୪ ରୁ ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୟାବହ ମିଶାଇଲ୍ କିମ୍ବା ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।