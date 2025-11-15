ଫୋନକୁ ଆସିଲା Alert ମେସେଜ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି ଇରାନ! ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏବେ ସବୁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା
ଇରାନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଇରାନ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା: ଜୁନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ । ଏହା ପରେ, ଦେଶର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପରୀକ୍ଷା ଆଲର୍ଟରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା:ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଦିନ ୧୨:୦୦ ମଧ୍ୟରେ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ: ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କିଛି ଫୋନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ନୂତନ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭ୍ୟାସର ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୋଟୋକଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।