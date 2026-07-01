ଇସ୍ରାଏଲର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ
ଆଉ କହିଛନ୍ତି; ତେଲ ଅଭିବରେ ଥିବା ନିଜ ପୋଷା ଜନ୍ତୁକୁ କାବୁରେ ରଖ। ନଚେତ୍ ଏହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହେବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଇରାନ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଅରାଘଚୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି; ତେଲ ଅଭିବରେ ଥିବା ନିଜ ପୋଷା ଜନ୍ତୁକୁ କାବୁରେ ରଖ। ନଚେତ୍ ଏହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହେବ।
ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଅରାଘଚୀ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟ୍ଜଙ୍କ ସେହି ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କୁ “ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।”
ଅରାଘଚୀ ଆମେରିକାକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ଅରାଘଚୀ କହିଛନ୍ତି, ଇସଲାମାବାଦ ବୁଝାମଣା ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଲ ଅଭିବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କ’ଣ କହିଲେ?
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଖବରକାଗଜ ‘ୟେଦିଓଥ ଅହରୋନୋଥ’ର ଏକ କନଫରେନ୍ସରେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ଆଇଜେନକୋଟ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତାଙ୍କ ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ‘ୟଶାର’ର ମୁଖ୍ୟ ଆଇଜେନକୋଟ କହିଥିଲେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ବହୁତ ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ପାଖରେ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବୋମା ନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇଜେନ୍କୋଟ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର କ’ଣ ହେଲା?
ଆମେରିକୀୟ ଆଲୋଚକ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଓ ଜେରେଡ କୁଶନରଙ୍କ କତାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରର ଦିନକ ପରେ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ କତାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦୋହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କହୁଛି ଯେ ତେହରାନ ସହ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ମନା କରିଛି। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଆଲେକ୍ସ ବଟାଙ୍କା ଅଲ ଜଜିରାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ବଢୁଛି।